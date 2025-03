MN - Taibi sul Milan: "Insieme di situazioni dove ognuno ha dato meno"

Quale futuro per il Milan? Chi sono i principali responsabili del fallimento rossonero in questa stagione? Chi per il ruolo di direttore sportivo? Di questo e tanto altro ne ha parlato l'ex Milan ed attuale dirigente sportivo Massimo Taibi in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Chi è il principale responsabile di quest'annata fallimentare del Milan?

"Io credo che quando le cose vanno bene il merito è di tutti, quando le cose vanno male evidentemente c'è un insieme di situazioni dove ognuno ha dato meno. Io credo che il Milan si sia mosso bene sul mercato, ma purtroppo non tutte le ciambelle nascono con il buco. Evidentemente, ripeto, quando le cose nascono male, è difficile raddrizzarle. L'importante è essere consapevoli e cercare il prossimo anno di fare tesoro di questi errori qua, non voluti ma che capitano. Io non credo che ci sia un responsabile. Sono un'insieme di cose che non sono andate bene, e la società forte è quella che riesce ad uscire e venire fuori dalle problematiche. Bisogna lavorare a testa bassa e cercare quest'anno di finire nel migliore dei modi poi nel prossimo fare tesoro degli errori e non commetterne altri".