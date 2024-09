MN - Tare 'contro' il paragone Pavlovic-Stam: "Hanno due modi di esprimersi completamente diversi"

Strahinja Pavlovic è forse l'unica nota positiva del Milan di queste tre giornate. Ironia del destino il suo primo gol in A è arrivato contro la Lazio, la squadra in cui avrebbe dovuto giocare cinque anni fa. L'intuizione la ebbe Igli Tare, allora direttore sportivo della Lazio. Affare da 5 milioni e il giocatore arrivò pure a Roma ma l'esito delle visite mediche fece saltare tutto. Proprio il dirigente ci racconta del difensore serbo in esclusiva per MilanNews.it

Igli Tare, che giocatore ha trovato rispetto ad allora?

"Era più o meno lo stesso giocatore che è adesso. Ha fatto una carriera importante e nel frattempo tra Monaco e Salisburgo ha giocato tante partite in Champions, ha vinto tanti trofei ed è arrivato a Milano nell'età migliore per esprimersi al meglio".

Le sensazioni sono quelle di aver trovato un difensore top

"Penso che abbia ancora tanto da migliorare nel calcio che conta, cioè quello di prima fascia perché è un giocatore completo per certi versi ma nella fase difensiva deve ancora migliorare qualcosa".

Il paragone con Stam è esagerato?

"A mio modo di vedere le cose hanno due modi di esprimersi completamente diversi: Stam era un tipico difensore centrale, invece Pavlovic è un giocatore che ama anche la fase offensiva, essere protagonista anche a livello di gol e assist ed è un giocatore moderno".

Cinque anni fa poteva andare via per 5 milioni, oggi è stato ceduto per meno di 20. Resta un affare, se paragonato alle cifre che girano nel mercato europeo

"Il problema nel calcio è che dopo 3-4 partite non hai tempo di fare un'analisi. Lui ha fatto vedere di meritare di indossare la maglia del Milan. Da qui in avanti deve cercare di migliorare ancora, perché giocare nel Milan significa giocare per vincere".