MN - Tecca chiaro: "Chi si è fatto apprezzare meno in zona gol deve prendersi più responsabilità”

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Tecca, giornalista di SkySport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sui problemi del Milan: “Giroud si ostina a sfondare centralmente, Ibrahimovic è alle prese con infortuni, altri non sono brillanti. Servono soluzioni nuove, i tiri che vengono creati dai rossoneri non sono mai pericolosi. Chi fino a questo momento si è fatto apprezzare meno in zona gol, centrocampisti ma anche difensori, deve prendersi più responsabilità”.