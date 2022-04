MN - Tecca su Leao: "Gran giocatore, si spegne e si accende con troppa difficoltà"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Massimo Tecca, giornalista di SkySport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Leao: “Ha dimostrato fin qui di avere numeri da gran giocatore ma si spegne e si accende con troppa difficoltà. E’ un elemento che deve essere sempre spronato a fare il meglio. Per rendere l’idea, parte e semina il panico ma poi non finalizza come dovrebbe. A Torino è capitato che sbagliasse l’ultima scelta dopo una preparazione da campione. Se cresce sotto questi aspetti, ed emerge nelle difficoltà, allora sarà veramente maturo”.