MN - Terminate le visite mediche di Kyle Walker: ora l'idoneità

Sono terminate in questi istanti le visite mediche di Kyle Walker alla clinica La Madonnina in centro a MIlano: il nuovo acquisto rossonero, arrivato oggi all'orario di pranzo in città, adesso si dirigerà al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva. Quindi andrà a Casa Milan per la firma sul contratto. Il terzino inglese arriva in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City.