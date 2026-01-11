MN - Terracciano out per un attacco febbrile

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:08News
di Manuel Del Vecchio
fonte di Pietro Mazzara

Pietro Terracciano, apprende la redazione di MilanNews.it, non è in distinta per Fiorentina-Milan a causa di un attacco febbrile: il portiere non è stato convocato per la trasferta del Franchi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongračić, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Guðmundsson. A disp.: Christensen, Lezzerini; Fortini, Koaudio, Košpo, Ranieri; Brescianini, Fazzini, Nicolussi Caviglia, Sohm, Solomon; Piccoli. All.: Vanoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupiñan; Pulisic, Füllkrug. A disp.: Torriani; Athekame, Bartesaghi, Duțu, Odogu; Fofana, Modrić, Rabiot; Leão, Nkunku. All.: Allegri.

Arbitro: Massa di Imperia.