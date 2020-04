MN - Top 5 gol della stagione, 5° posto: la prima 'seconda' volta di Ibra

In attesa di conoscere il futuro di quest'annata calcistica, la redazione di MilanNews.it ha selezionato la top 5 dei gol segnati dai rossoneri nella stagione sin qui disputata.

Partendo dall'ultima posizione in questa graduatoria, in questo primo appuntamento troviamo la rete di Zlatan Ibrahimovic nel raddoppio del Diavolo alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Un gol tanto bello quanto carico di significato, essendo la prima rete dello svedese nella sua seconda avventura in rossonero. Ibra, dopo essere andato in contrasto aereo con Faragò, è lesto ad anticipare Rog sul cross basso di Theo Hernandez e a scaricare la palla in rete con un sinistro chirurgico a incrociare su cui Olsen non può intervenire.

Appuntamento alle 18.30 per scoprire chi quale gol sarà alla posizione numero 4!

5) Ibrahimovic vs Cagliari