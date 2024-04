MN - Un milanista di Roma come vive l'avvicinamento a Milan-Roma? Ne parla Tognazzi

Marcia di avvicinamento a Milan-Roma, inedito derby italiano in Europa League. In esclusiva per MilanNews è intervenuto il noto attore Gianmarco Tognazzi, nativo della capitale e che in carriera ha recitato anche la parte del tifoso romanista, ma che fuori dal set è notoriamente un grande appassionato del Milan.

Un milanista di Roma come vive la partita di giovedì? Siamo alla stregua di un derby?

"Diciamo che essendoci una simpatia che non nego nei confronti della Roma per mia parte romana direi che non equivale a un derby, anche se non essendo una partita di campionato, ma una gara europea a eliminazione diretta assume un significato diverso".

Il campionato intanto volge verso il secondo posto, con la speranza che il derby del 22 non porti allo scudetto dell'Inter

"Il rammarico è per quelle tre partite che il Milan aveva portato a casa e che sono state buttate via. Penso alla gara col Napoli, col Lecce, con la Salernitana. Con quei punti in più ci sarebbe stata una distanza dall'Inter che almeno avrebbe fatto discutere sulla volata finale per il titolo. Se invece la situazione è tale che il Milan non può pensare al derby in funzione della partita e basta è per colpa delle leggerezze dei rossoneri".