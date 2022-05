MN - Valoti sul protagonista del Milan: "Uno sarebbe riduttivo. Esempio? Prendete Florenzi..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il dirigente sportivo Aladino Valoti si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul volto del Milan capolista: “Uno solo sarebbe riduttivo. In primis la società, poi Stefano Pioli e poi i giocatori che a rotazione stanno dando una mano incredibile. Questo Milan racconta anche delle belle storie…”

Sarebbero?

“Prendete Florenzi. Dopo le ultime stagioni è tornato su standard elevati. Entra e mette a segno un gol pesante come quello di Verona. Tonali sta facendo cose straordinarie, Messias fino a qualche anno fa giocava in Lega Pro. Per non parlare della difesa composta da Kalulu e Tomori che è pazzesca”.