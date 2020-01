MN - Verso Brescia-Milan, la probabile formazione: ballottaggio Rebic-Calhanoglu

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'unico dubbio di Stefano Pioli per la formazione da schierare nella sfida di venerdì sera contro il Brescia è quello fra Rebic e Calhanoglu. È in vantaggio il turco, che si è ripreso dal problema fisico che l'ha tenuto fuori contro l'Udinese. Rebic ha dimostrato di essere in forma e di poter essere determinante in attacco, ma il numero 10 fornisce più equilibrio e ad oggi è molto più probabile che Pioli scelga lui dall'inizio. Di seguito la formazione completa: G.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leão.