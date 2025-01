MN - Verso Como-Milan: ballottaggio Morata-Abraham in attacco. Lo spagnolo è diffidato

vedi letture

C'è un ballottaggio aperto in casa rossonera in vista della sfida di questa sera alle 18.30 sul campo del Como nel recupero della 19^ giornata di Serie A: in attacco, Alvaro Morata e Tammy Abraham sono infatti entrambi in corsa per una maglia da titolare. La scelta finale spetterà ovviamente a Sergio Conceiçao che potrebbe anche tenere conto del fatto che lo spagnolo è diffidato e quindi in caso di cartellino giallo salterebbe il prossimo impegno del Diavolo in campionato in casa della Juventus (sabato alle 18 a Torino).

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

22 Emerson 23 Tomori 28 Thiaw 19 Theo Hernandez

4 Bennacer 29 Fofana 14 Reijnders.

11 Pulisic 7 Morata 10 Leao

All.: Conceiçao

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 20 Jimenez, 46 Gabbia, 31 Pavlovic, 2 Calabria, 42 Terracciano, 80 Musah, 18 Zeroli, 77 Omoregbe, 90 Abraham, 73 Camarda.

Indisponibili: Florenzi, Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor

Squalificati: /

Diffidati: Fofana, Morata

Ballottaggi: Emerson-Calabria, Morata-Abraham