MN - Verso Como-Milan: domani alle 12 la conferenza di Allegri
MilanNews.it
Nemmeno il tempo di digerire il secondo pareggio nell'arco di 3 giorni che il Milan subito deve tornare in campo. Altro giro, altra trasferta, questa volta a Como, in uno scontro che potrebbe dire tanto sul proseguo della stagione rossonera. Giovedì sera la formazione di Massimiliano Allegri sarà impegnata al Sinigaglia alle ore 20.45, con il tecnico livornese che interverrà domani in conferenza stampa a Milanello per presentare la partita contro i Lariani rispondendo alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 12.00.
IL PROGRAMMA DEI RECUPERI DI SERIE A
Mercoledì' 14/01
Napoli-Parma, ore 18.30
Inter-Lecce, ore 20.45
Giovedì 15/01
Verona-Bologna, ore 18.30
Como-Milan, ore 20.45
Pubblicità
News
Bianchin: "Ora Modric giocherà sempre? Allegri in conferenza a Firenze ha dato la spiegazione ufficiale"
Il messaggio di Allegri al gruppo. Peccato non rinforzare questo Milan. Arbitri e calendario: sempre peggiodi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Allegri: "Modric mi ha detto che non gli era mai capitato che uno gli andasse dietro tutta la partita"
2 Il messaggio di Allegri al gruppo. Peccato non rinforzare questo Milan. Arbitri e calendario: sempre peggio
3 Criscitiello: "Quello di Milano non è mai rigore. E non deve esserlo mai. A favore di Milan, Inter, Juve, Sassuolo o Pisa"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Pietro MazzaraFirenze fa scoprire paure e differenze. Cambiare modulo si può. Rinnovo Maignan: ecco cosa manca
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com