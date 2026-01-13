MN - Verso Como-Milan: domani alle 12 la conferenza di Allegri

di Lorenzo De Angelis

Nemmeno il tempo di digerire il secondo pareggio nell'arco di 3 giorni che il Milan subito deve tornare in campo. Altro giro, altra trasferta, questa volta a Como, in uno scontro che potrebbe dire tanto sul proseguo della stagione rossonera. Giovedì sera la formazione di Massimiliano Allegri sarà impegnata al Sinigaglia alle ore 20.45, con il tecnico livornese che interverrà domani in conferenza stampa a Milanello per presentare la partita contro i Lariani rispondendo alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 12.00.

IL PROGRAMMA DEI RECUPERI DI SERIE A

Mercoledì' 14/01
Napoli-Parma, ore 18.30
Inter-Lecce, ore 20.45

Giovedì 15/01
Verona-Bologna, ore 18.30
Como-Milan, ore 20.45