MN - Verso Milan-Chelsea: lunedì alle 14 la conferenza di Pioli e Tomori

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria contro la Juve, San Siro spettacolare e grande soddisfazione: tutto bello, ma non c'è tempo per crogiolarsi nei tre punti conquistati contro i bianconeri di Max Allegri. La macchina organizzativa dei rossoneri per Milan-Chelsea di martedì si è già messa in moto: domani, lunedì 10 ottobre, mister Pioli e Fikayo Tomori parleranno in conferenza dalla sala stampa di Milanello alle ore 14:00. Come sempre, potrete seguire le parole del mister e di Fik qui su MilanNews.it grazie al nostro live testuale.