MN - Verso Milan-Como, si fa strada la possibilità di una mediana Bondo-Fofana

vedi letture

Seconda settimana di lavoro piena per Conceiçao a Milanello e il mister, in conferenza, si è addetto assolutamente soddisfatto dell'atteggiamento della squadra per quanto fatto, così come era felice la scorsa settimana prima della sfida contro il Lecce al Via del Mare. Domani a San Siro arriva il Como di Fabregas e i tre punti sono imperativi per passare una sosta serena e continuare a sperare in un piazzamento Champions League ai limiti dell'impossibile.

Probabile formazione Milan, possibili novità a centrocampo

Apprende la redazione di MilanNews.it che rispetto alla trasferta in Puglia potrebbero esserci delle novità, soprattutto a centrocampo. Conceiçao starebbe pensando ad una mediana con Bondo (in vantaggio su Musah) e Fofana, per dare alla squadra quel tanto agognato equilibrio. Reijnders avanza sulla trequarti e viene affiancato da Pulisic e Leao, fondamentali come sempre nelle ultime uscite. Prima punta Santi Gimenez, che ha beneficiato di un'altra settimana di lavoro pulito. In difesa tocca ancora a Walker e Theo sulle fasce, mentre al centro Gabbia, Pavlovic e Thiaw si giocano i due posti da titolare; al momento il numero 46 è in vantaggio sul serbo. Tra i pali torna Maignan dopo la squalifica.

di Pietro Mazzara.

Probabile formazione Milan-Como

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo; Fofana, Bondo; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.