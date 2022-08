MN - Verso Milan-Udinese: stasera raduno facoltativo. Ritrovo di squadra domani a colazione

Fonte: Antonio Vitiello

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il ritiro della vigilia di Milan-Udinese è facoltativo per i calciatori rossoneri; alcuni, dunque, si ritroveranno in un hotel di Milano per passare la notte, altri si uniranno ai compagni domani mattina a colazione, quando è previsto il ritrovo obbligatorio. Il match contro l'Udinese è in programma alle 18:30 a San Siro.

di Antonio Vitiello