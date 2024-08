MN - Verza chiaro: "Devo dire che mi aspettavo qualche nome diverso sul mercato. Credo che vada rinforzato ogni reparto"

vedi letture

Tre anni al Milan, 106 presenze e 17 reti: Vinicio Verza ha fatto parte di un Diavolo che conosceva la Serie B e ha contribuito a rilanciarlo, negli ultimi anni prima dell'avvento di Silvio Berlusconi. In esclusiva per MilanNews.it ci dice la sua sulla squadra attuale.

Vinicio Verza, quali sono le sue prime impressioni di questo Milan in costruzione?

"Le amichevoli che lasciano il tempo che trovano, danno certamente delle indicazioni e devono essere semplicemente prese come tali nonostante le vittorie importanti. Devo dire che mi aspettavo qualche nome diverso sul mercato, vediamo che succederà. Due nomi certamente non bastano e credo che vada rinforzato ogni reparto".

San Siro fa così paura?

"Le dico che noi persino in Serie B facevamo 70mila spettatori. E in certe partite vedevo degli avversari che entravano nel sottopassaggio e quando entravano in campo avevano già perso la partita, perché si spaventavano. E allora mancava il terzo anello, figurarsi".

Il Milan ora pensa a un nuovo stadio

"Mi dispiace perché San Siro è un simbolo. Dall'altra parte mi rendo conto che bisogna adeguarsi ai tempi che cambiano, al business e quel che gira intorno al calcio".

Nella sua carriera ha vinto tanto: che cos'è per Lei il Milan?

"Guardi, alla Juventus ho vinto scudetti, al Milan solo la Serie B ma le soddisfazioni personali che ho avuto in rossonero sono state impagabili. Sensazioni uniche, quello che mi hanno dato i tifosi e la gente di Milano è incredibile".