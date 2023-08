MN - Viscogliosi sul mercato del Milan: "Serviva far capire ai tifosi che il Milan..."

Gianluca Viscogliosi, inviato di Sportitalia su Milano e, dunque, anche al seguito del calciomercato del Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Il Milan ti ha fatto girare parecchio per Milano durante questa estate… Te lo aspettavi dopo l’addio di Maldini?

"Assolutamente si. L’inizio di mercato è stato emotivamente traumatico per il tifoso rossonero. Sia per l’addio di Maldini sia per quello di Tonali. Però la società e la dirigenza non hanno perso tempo. Obbiettivi di mercato chiari, tempismo e rapidità di esecuzione. Serviva far capire ai tifosi che il Milan era ancora vivo e che avrebbe rilanciato il progetto".