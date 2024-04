MN - Visnadi: "Non ne faccio una colpa a questa proprietà se non vuole spendere 15 milioni per un allenatore"

Tempo di bilanci e di processi in casa Milan. Fuori dall'Europa League che era diventato il grande obiettivo stagionale, la squadra ora si ritrova a giocare le ultime sei partite di campionato col morale a terra, aspettando la nuova stagione. Col destino del tecnico Stefano Pioli che appare ormai segnato. Ne abbiamo parlato con la nota firma Gianni Visnadi. In esclusiva per MilanNews.it.

Quale profilo sarebbe l'ideale per il Milan?

"Un allenatore esperto, conosciuto e che abbia una pretesa d'ingaggio più in linea con il budget della società. Non ne faccio una colpa a questa proprietà se non vuole spendere 15 milioni per un allenatore. Se non l'ha fatto in passato per i calciatori ci sta che non lo faccia per gli allenatori. Personalmente, ma è più vicino alla Juve, mi piace Thiago Motta".

A oggi i tifosi del Milan hanno un nome chiaro per la successione: Antonio Conte. Ma è davvero un profilo spendibile per il Milan?

" Il tifoso vuole il meglio e pensa che Conte sia il meglio. Sinceramente non mi risulta che Conte abbia questa valanga di richieste in giro per l'Europa e al Milan andrebbe di corsa. Ha allenato sempre e solo grandi squadre. Il vero salto in avanti l'ha fatto fare alla Juventus. All'Inter la strada era già stata tracciata da Spalletti. In Europa non ha mai ottenuto risultati importanti. Pretende molto, sarei sorpreso se questa proprietà facesse un passo verso di lui".