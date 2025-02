MN - Visnadi sull'attacco del Milan: "Non possono giocare tutti e quattro, ma Conceiçao insiste. Non gli è bastato quanto fatto in Champions"

Una settimana da incubo per il Milan, che prima esce dalla Champions League e poi cade col Torino. Sempre gli stessi errori, sempre lo stesso approccio da dimenticare. Ci avviamo verso l'ultimo terzo di stagione e la qualificazione Champions è sempre più complicata. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Gianni Visnadi.

Questo un estratto delle sue parole in esclusiva a MilanNews.it:

"Per me 4 attaccanti non possono giocare. E non c'è stata una partita in cui i 4 attaccanti siano stati produttivi, a parte un po' con la Roma in Coppa Italia. Nonostante ciò Conceiçao insiste, lo ha fatto a Torino nonostante quel che è successo quattro giorni prima in Champions. Non gli era bastato? Anche perché con tutti questi attaccanti togli un'opzione di corsa".