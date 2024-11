MN - Vrablik (BBC): "Milan seguito ai tempi di Shevchenko. Ora in Slovacchia preferiscono la Premier"

È già tempo di Champions League col Milan che torna a Bratislava 32 anni dopo l'ultima volta. A introdurci allo Slovan, campione di Slovacchia in carica e prossimo avversario dei rossoneri, il collega Lukas Vrablik, corrispondente per BBC, The Guardian e World Soccer dalla Slovacchia. In esclusiva per MilanNews.it

Qual è la considerazione in Slovacchia hanno del Milan?

"In Slovacchia non si guarda molto calcio italiano, perché la Premier League è più popolare. Ma è chiaro che la reputazione del Milan sia molto alta e ricordo che i rossoneri di qualche anno fa erano molto apprezzati e seguiti, diciamo nel periodo in cui giocavano stelle come Shevchenko".



Partita speciale sarà per Juraj Kucka, giocatore che si è fatto apprezzare con la maglia rossonera

"Kucka è il leader dello Slovan. Ha avuto qualche problema fisico ma è notevole la sua professionalità, per come cura i dettagli. Nonostante abbia 37 anni, ha un fisico da 25enne, percorre tantissimi kilometri, contrasta, è un vero guerriero. È un esempio per gli altri giocatori. Magari al Milan non era un giocatore chiave ma qui lo è. In nazionale è stato criticato ma anche lì è uno dei giocatori più importanti degli ultimi 15 anni".