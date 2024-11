MN - Vrablik (BBC): "Non vedo come lo Slovan possa impensierire il Milan"

È già tempo di Champions League col Milan che torna a Bratislava 32 anni dopo l'ultima volta. A introdurci allo Slovan, campione di Slovacchia in carica e prossimo avversario dei rossoneri, il collega Lukas Vrablik, corrispondente per BBC, The Guardian e World Soccer dalla Slovacchia. In esclusiva per MilanNews.it

Che partita ti aspetti?

"È anzitutto vista come un grande evento per i tifosi dello Slovan ma in generale per i tifosi slovacchi, anche perché la Champions League manca dal nostro paese dal 2010 quando ci partecipò lo Zilina. Lo Slovan partecipa al torneo per la prima volta nella sua storia e queste sfide sono vissute con grande entusiasmo. Poi, nel merito della partita è difficile aspettarsi una grande resistenza contro una squadra come il Milan che è chiaramente favorito. Non penso davvero che lo Slovan possa davvero impensierire i rossoneri e men che meno far punti, magari qualche buona occasione nel corso della partita sì".

Qual è la considerazione in Slovacchia hanno del Milan?

"In Slovacchia non si guarda molto calcio italiano, perché la Premier League è più popolare. Ma è chiaro che la reputazione del Milan sia molto alta e ricordo che i rossoneri di qualche anno fa erano molto apprezzati e seguiti, diciamo nel periodo in cui giocavano stelle come Shevchenko".