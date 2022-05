MN - Zaccheroni: "Leao? Ha mezzi da grandissimo giocatore. Ha il futuro davanti..."

MilanNews.it

Alberto Zaccheroni è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. L'ex allenatore del Milan ha avuto parole di elogio per il top scorer rossonero in Serie A di quest'anno, Rafael Leao (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE): "E’ un portento, ha mezzi da grandissimo giocatore. E’ tangibile la gestione di Pioli ma soprattutto l’impatto caratteriale di Paolo Maldini che conosco benissimo. Lo stanno facendo diventare un professionista a tutto tondo. Ha il futuro davanti questo ragazzo”. Poi ha risposto se Leao potesse essere paragonato a Weah, giocatore di Zaccheroni quando sedeva sulla panchina del Milan: "Per prima cosa sarebbe da dire che Weah era già in fase calante quando io arrivai al Milan mentre Leao sta esplodendo proprio ora”.