MN - Zapelloni: "Fossi stato un dirigente del Milan avrei scelto Conte, per Zirkzee valeva la pena fare un investimento"

Umberto Zapelloni, noto giornalista sportivo, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Tra le diverse tematiche affrontate, ecco un estratto sulle prossime mosse di mercato dei rossoneri, e quel rimpianto su Antonio Conte e Zirkzee:

"Avrei preso Conte e non Fonseca, ci hanno spiegato il perchè abbiano preferito il portoghese a lui e quindi diamo fiducia e possibilità di mostrare ciò che può fare Fonseca. Io se fossi un dirigente nel Milan saprei da mesi dell'assenza di un centravanti, perchè si sapeva della situazione di Giroud, questa cosa mi lascia un po' perplesso. Si è inseguito Zirkzee, e certo che i 15 milioni di commissioni sono scandalosi però forse valeva la pena di fare un investimento importante per quei 55 milioni di valore complessivo. L'olandese è forte e giovane, sarebbe stato anche rivendibile in un futuro anche a una cifra superiore. Poi si è fatto questo dualismo tra Morata e Lukaku, non ho capito questo "ballare" Tra due giocatori così diversi. Secondo me era semplice la campagna acquisti del Milan quest'anno, non bisognava andare a stravolgere tutto, sarebbero serviti un difensore, un centrocampista e una vera punta alla Giroud".