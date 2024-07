MN - Zdravkovic: "Consiglio il talento serbo Mihajlo Cvetkovic. Non è come Ibrahimovic, Giroud o Morata, che piacciono al Milan..."

Strahinja Pavlovic è l'obiettivo principale della difesa del Milan. Ma che tipo di giocatore è il centrale serbo? Per conoscerlo meglio, la redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva col collega Milan Zdravkovic, di soccersportal.rs.

Ci sono talenti serbi che consiglieresti per il calcio italiano?

"Direi Mihajlo Cvetkovic, 17 anni, attaccante del Cukaricki. La Stella Rossa sta cercando di ingaggiarlo ma non ha ancora concluso l'accordo. Gli manca la forza fisica, ma è molto tenace. Pressa bene, si muove costantemente, usa entrambe le gambe. Se lasciasse la Serbia e lavorasse duro, sarebbe un grande giocatore. Non è come Ibrahimovic, Giroud o Morata, che piacciono al Milan, ma se non dovesse avere successo in Italia sono sicuro che farà bene negli altri campionati europei".