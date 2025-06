MN - Zola: "Ai giovani serve giocare con continuità, purtroppo con Camarda questa continuità si è vista poco"

Gianfranco Zola, ex giocatore, tra le altre di Parma e Napoli, ha parlato così di Francesco Camarda ai microfoni di Milannews.it a margine della "Milano Football Week": "Non so perchè non ha giocato in Under 21. Camarda ha fatto delle presenze importanti, ma serve anche più continuità. Ha giocato, poi non ha giocato per un po' di tempo, poi ha giocato in Lega Pro. Ai giovani serve giocare con continuità, purtroppo con Camarda questa continuità si è vista poco. La riforma Zola punta a stimolare i club ad investire nei giovani. La speranza è che i risultati ci daranno ragione.

Le secondo squadre possono aiutare in questo. Ai miei tempi, sono passato dalla C1 al Napoli non dico che ero prontissimo, ma ero già in grado di fare il mio lavoro al Napoli. E' un campionato che ti aiuta, quindi le seconde squadre sono un percorso che possono aiutare i più giovani".