Modric al Milan visto dalla stampa croata: "Giocatori come lui raramente vengono in Italia"

Come è stato accolto in Croazia il trasferimento di Luka Modric? Ce lo dice un articolo pubblicato oggi su Sportske Novosti, che sottolinea come la scelta del Pallone d'Oro di vestirsi di rossonero abbia "riportato il fascino perduto della Serie A italiana" e che "Giocatori come lui raramente vengono in Italia".

L'articolo spiega: "Ha riportato alla Serie A italiana un tocco di glamour che aveva perso. Giocatori come lui raramente vengono in Italia. Non è all'apice della sua carriera, ma i Palloni d'Oro non possono essere vinti da club appenninici. Cristiano Ronaldo giocava per la Juventus quando lasciò anche il Real Madrid. L'ultimo a vincere il Pallone d'Oro in Italia è stato Kakà nel 2007. Prima di lui, Fabio Cannavaro nel 2006...