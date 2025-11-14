Modric titolare nella gara decisiva della Croazia contro Far Oer

Oggi per la Croazia può arrivare la Qualificazione ai Mondiali 2026, che si giocheranno l'estate prossima tra Stati Uniti, Messico e Canada. L'impegno, che sembra abbordabile sulla carta, non è invece da sottovalutare: a Rijeka arriva la nazionale delle isole Far Oer, vera e propria rivelazione dei gironi, squadra che a due giornate dal termine avrebbe ancora la possibilità di qualificarsi direttamente ai Mondiali grazie ai 12 punti conquistati in 7 gare. L'attenzione per il centrocampista rossonero Luka Modric e i suoi compagni deve essere allora altissima. Il capitano croato gioca ovviamente titolare, in barba a tutte le leggi dell'età.

LE FORMAZIONI

CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol; Marco Pasalic, Modric, Mario Pasalic, Perisic; Sucic, Kramaric; Musa. A disposizione: Pandur, Ivusic, Pongracic, Caleta-Car, Sutalo, Moro, Vlasic, Orsic, Jakic, Fruk, Ivanovic, Matanovic. Allenatore: Dalic

FAR OER (3-4-3): Lamhauge; Faero, Vatnhamar, A. Edmundsson; Joensen, Turi, Andreasen, Davidsen; Frederiksberg, Olsen, Sorensen. A disposizione: Mork, Reynatrod, Dam, Svensson, Bjartalid, Oregaard, Klettskard, Agnarsson, J. Edmundsson, Justinussen, Knudsen, Benjaminsen. Allenatore: Klakstein