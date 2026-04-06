Modric tra qualità e quantità, il maestro fondamentale anche in zona gol: la statistica

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La stagione di Luka Modric sin qui è stata ottima, sotto tutti i punti di vista. Dall'aspetto mentale e carismatico, elementi fondamentali da portare in uno spogliatoio come quello rossonero, vittima di molti cambi nelle ultime stagioni, a quello tecnico. Il maestro croato è stato un protagonista, e continuerà ad esserlo anche i futuro. Infatti, Luka ha già ampiamente superato il minutaggio dell’ultima Liga: con il Real 24-25 giocò per 1820 minuti in campionato, in questa Serie A è andato oltre i duemila, esattamente 2096. Secondo le statistiche della Lega, è il secondo giocatore in A per passaggi riusciti: 634 contro gli oltre ottocento dello juventino Locatelli, tra le altre cose più giovane di dodici anni.

MODRIC VERSO LA SFIDA CONTRO IL NAPOLI: DATI E NUMERI

In questa stagione, Modric ha totalizzato finora 32 presenze totali arricchite con due gol e tre assist. Uno score sicuramente di grande importanza per la qualità e quantità delle prestazioni messe in luce da Luka finora.

L'editoriale di Filippo Galli per MilanNews.it

Se siete scaramantici, fermatevi qui. Se invece accettate di proseguire nella lettura, facciamo gli scongiuri, perché l’aritmeticasicurezza ancora non c’è, e cominciamo a pensare a una stagione che ci vedrà disputare la Champions League. Una stagione, quindi, che richiederà un irrobustimento della rosa rossonera sia dal punto di vista della qualità che da quello della quantità. Siamo pronti? Partiamo all’attacco, anzi, dall’attacco.

Oggi il Milan ha cinque attaccanti: due prime punte (Füllkrug e Gimenez) e tre seconde punte, o esterni offensivi (Leao, che pure si è sacrificato da prima punta, Pulisic, Nkunku). Credo che questo sia un pacchetto che consentirebbe di giocare sia con l’attuale attacco a due, sia con un più arrembante attacco a tre, avendo almeno due alternative per ruolo (Saelemaekers potrebbe essere l’altro esterno); non è affatto detto, però, che i nomi siano questi. Anzi, tutto fa pensare che proprio nel ruolo di prima punta, certamente il nodo più irrisolto della stagione in corso, ci saranno i maggiori cambiamenti. Ed è di questo che voglio parlare oggi. (LEGGI QUI)