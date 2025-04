Moggi: "Il Milan è un complesso di grandi solisti che non legano tra loro"

Questa mattina l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha offerto il suo punto di vista sugli argomenti di tendenza del campionato di Serie A Enilive sulle colonne di Libero. Tra i temi toccati anche il Milan, club che è stato affrontato e analizzato sotto vari punti di vista: le questioni di campo, con le difficoltà di allenatore e giocatori; ma anche quelle extra-campo con i problemi della società e la questione della scelta del nuovo direttore sportivo. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Luciano Moggi sulla squadra rossonera: "Che dire del Milan? È un complesso di grandi solisti che però non legano tra loro, che potrebbero vincere con tutti ma anche perdere. Tra l'altro i rossoneri non sanno approcciare la gara da grande squadra, specialmente nei primi tempi vanno spesso in svantaggio e subiscono l'avversario, dando l'impressione di non essere entrati in campo con la testa giusta. Poi una volta pungolati e fischiati dai tifosi reagiscono e riescono almeno a non perdere. Probabilmente il fenomeno dipende dalla mancanza di autostima di gruppo, dovuta a una guida insicura e poco credibile dell'allenatore, con Conceicao che è già con la testa da altre parti".