Moggi su Leao: "Quando sbaglia sorride e dovrebbe far altro: deve fare il professionista serio"

Luciano Moggi, noto ex dirigente sportivo italiano, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com e ha parlato principalmente della Juventus, la sua ex squadra, ma si è soffermato anche sulle altre formazioni di Serie A. Tanti commenti proprio sul Milan: sulla situazione di classifica, sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic e sul talento di Rafael Leao. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Luciano Moggi su Rafael Leao e sul caso di inizio stagione: "Leao quando c'è dà una qualità al Milan che senza di lui non ha, è difficile da prendere perché quando sbaglia sorride e dovrebbe far altro. La panchina gli ha dato un monito, deve fare il professionista serio. Ha capito che non deve scherzare, se non gioca va in tribuna".