Momento chiave negativo della stagione? Parolo: "Il cooling break. Mi dà ancora fastidio vederlo"

Ennesima serata da dimenticare della stagione per il Milan che gicoa malissimo il primo tempo, nel secondo rimane in 10 e finalmente tira fuori il carattere andando a trovare il pareggio. Nel finale la beffa con il rigore trasformato al 98° dai biancocelesti, con i rossoneri sconfitti 2-1. Arbitraggio discutibile, specialmente sull'espulsione, e Champions League ormai andata. Nello studio post partita di Dazn, al termine della gara, è intervenuto l'ex giocatore Marco Parolo.

Le parole di Marco Parolo sul momento chiave, in negativo, del Milan in questa stagione: "Il momento chiave della stagione è il cooling break dell’Olimpico: già da lì capisci che ci sono giocatori che si pongono al di sopra di allenatore e gruppo. Per me è inconcepibile quando c’è un gruppo sano e forte, coeso nelle idee tra società, gruppo e squadra. Mi dà ancora fastidio vederlo".