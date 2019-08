Il Monaco rende noto l'acquisto di Wissam Ben Yedder. L'attaccante, 29 anni, lascia il Siviglia e firma col club del Principato per cinque stagioni. Per il giocatore, recentemente entrato nel gruppo della nazionale francese, 54 presenze e 30 reti con gli andalusi nel 2018-19. Si allontana quindi definitivamente la possibilità di un ritorno di fiamma del Monaco per André Silva.