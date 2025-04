Moncada fa chiarezza: "Abraham e Saelemaekers sono due prestiti diversi"

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, si è così espresso a DAZN nel pre Milan-Atalanta: "A me il Milan a Udine è piaciuto tantissimo. Il 3-4-3 è il modulo giusto? Conceicao ci ha lavorato per un mese. Abbiamo i giocatori per fare questo modulo con Pavlovic, due terzini molto offensivi, Fofana che può coprire, Walker può fare il terzo centrale...".

Che tipo di discorsi farete con la Roma per Abraham e Saelemaekers?

"Sono contento per Saelemaekers: lo conoscevo già dall'Anderlecht, dove giocava in quella posizione. Il nostro modulo è anche per lui. Con la Roma, tra lui e Abraham, sono due prestiti diversi e dobbiamo parlarne come due prestiti diversi".