Mondiale ogni due anni, la FIFA insiste. CorSport: "Istituito nuovo gruppo capitanato da Wenger"

Dopo il no secco di Ceferin all'ipotesi di disputare il Mondiale ogni due anni, ieri è arrivata la risposta della FIFA, che ha comunicato l'istituzione di un gruppo di ex calciatori e allenatori provenienti da sei continenti, "capitanati" da Arsène Wenger, che avrà il compito di dare suggerimenti su come modificare il calendario internazionale post-2024. La riunione si terrà a Doha, tra oggi e domani, e vi parteciperanno anche vecchie conoscenze del campionato italiano, tra cui Khedira, il Fenomeno Ronaldo, Trezeguet, Zanetti e Altobelli. Tra i contrari - scrive il Corriere dello Sport - c'è ovviamente l'ECA, mentre Al-Khelaifi si è per ora trincerato dietro la volontà "di lavorare insieme a tutte le componenti del mondo del calcio senza fare guerre". Il patron del PSG - spiega il quotidiano - non ha preso una posizione più netta perché, essendo il Qatar l'organizzatore del Mondiale 2022, andare in prima persona allo scontro con Infantino non sarebbe una mossa politica saggia.