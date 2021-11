Mondiali, Gravina: "Adattare calendario A agli impegni della nazionale? La vedo dura"

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Con tutta la massima volontà ci proveremo ma la vedo molto complicata. Il 30 gennaio è al momento l'unica finestra disponibile". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in merito ad un possibile ripensamento con la Lega di A del calendario del campionato e ad uno stage per gli Azzurri in prossimità degli spareggi, previsti tra il 24 e il 29 marzo prossimi. "Già stamattina abbiamo chiesto alla Lega di A di fare qualche riflessione con noi ma ad oggi sono abbastanza incartati come noi", ha aggiunto Gravina al termine del consiglio federale. (ANSA).