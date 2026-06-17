Mondiali, Leao comincia dalla panchina: le formazioni di Portogallo-Congo

Mondiali, Leao comincia dalla panchina: le formazioni di Portogallo-CongoMilanNews.it
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Oggi alle 18:19News
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, partita per la fase a gironi del Gruppo K dei Mondiali. Rafa Leao comincia dalla panchina.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, T. Araujo, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto. A disposizione: Jose Sà, Rui Silva, Semedo, Ruben Dias, Diogo Dalot, Goncalo Inacio, Samu Costa, Matheus Nunes, Ruben Neves, Goncalo Ramos, Joao Felix, Francisco Trincao, Rafael Leao, Goncalo Guedes, Conceicao. CT: Roberto Martínez.

RD CONGO (5-3-2): Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Kayembe, Moutoussamy, Mukau; Bakambu, Wissa. A disposizione: Fayulu, Epolo, Batubinsika, Kayembe, Kalulu, Mbuku, Theo Bongonda, Sadiki, Tshibola, Pickel, Cipenga, Kakuta, Elia, Mayele, Banza. CT: Sébastien Desabre.