Monfrecola su Gimenez: "Non è Giroud, non è Morata: è l'unione dei due. Lo consiglio davvero al Milan"

Santiago Gimenez e il Milan, un matrimonio che s'ha da fare? Il club rossonero ci prova, sarà una settimana decisiva. La società di Gerry Cardinale aspetta risposte dal Feyenoord che chiede al Milan di alzare la posta per cedere la sua stella adesso, visto che il club di Rotterdam non vorrebbe farlo. Ne ha parlato tuttomercatoweb.com con un agente e intermediario che ben conosce le dinamiche del calcio messicano come Alessandro Monfrecola, che a suo tempo è stato parte dell'affare Hirving Lozano col Napoli. "Gimenez è stato preso dal Feyenoord dal Cruz Azul a 6 milioni. Possiamo dire che è stata un'operazione fatta come con Lozano dal PSV che poi è venuto in Italia. E speriamo che sia anche il caso di Gimenez al Milan...".

Che punta è Gimenez?

"E' forte in area, difficilmente sbaglia, fisicamente è poco messicano... Santiago è mezzo argentino e molto europeo come stile di gioco. Della forza fisica fa una delle sue caratteristiche, ha un ottimo tiro, sta migliorando tecnicamente e aggiorneremo presto le sue qualità. Non è Giroud, non è Morata, è l'unione dei due. Attacca la profondità ed è forte, ma migliora giorno dopo giorno. E' un ragazzo serio, lavoratore e sa migliorare i suoi difetti. Lo consiglio davvero al Milan".

Vicino all'Italia anche in passato...

"Aveva agenti messicani che non riuscirono a portarlo in Italia la scorsa sessione, ora con Rafaela Pimenta ci riprova e la sua conoscenza del calcio italiano può aiutare questo processo".

Messico e Italia, una tradizione a cui manca una stella

"Rafa Marquez è arrivato tardi, al Barcellona ha fatto grandi cose ma in Italia c'è stato tardi. Lozano è stato rimpianto dopo che è andato via, ora Gimenez verrebbe nel momento migliore della carriera".