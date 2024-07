Montella: "Alzare una coppa col Milan è stato meraviglioso perché non molti allenatori lo possono vantare. Ma vincere con la Turchia..."

vedi letture

Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, si è così espresso in conferenza stampa dopo il passaggio ai quarti di finale della nazionale da lui allenata: “Una vittoria non ne cancella un’altra. Se guardo al passato, alzare una coppa con il Milan da allenatore è stato meraviglioso perché non molti allenatori lo possono vantare nella loro carriera. Ma questo con la Turchia è su un livello diverso, un'altra dimensione, rappresenti un Paese, non una squadra, è a livello europeo. Non posso metterle sulla bilancia, ma direi quella di ora, perché è ora e me la sto godendo".

Si riporta di seguito il quadro dei quarti di finale di Euro2024:

Quarti di finale

Germania - Spagna – venerdì 5 luglio, ore 18 (quarto n.1)

Francia - Portogallo – venerdì 5 luglio, ore 21 (quarto n.2)

Inghilterra - Svizzera – sabato 6 luglio, ore 18 (quarto n.3)

Olanda - Turchia – sabato 6 luglio, ore 21 (quarto n.4)

Semifinali

Vincente quarto n.1 – Vincente quarto n.2 – martedì 9 luglio, ore 21

Vincente quarto n.3 – Vincente quarto n.4 – mercoledì 10 luglio, ore 21

Finale - domenica 14 luglio, ore 21