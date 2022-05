Montella: "Investcorp potrà apportare miglioramenti al progetto sportivo del Milan"

MilanNews.it

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan oggi all'Adana Demirspor, è intervenuto ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" soffermandosi anche sul cambio di proprietà in casa rossonera: "Ci sono cambiamenti che sono salti nel buio e destabilizzano l’ambiente, ma non è il caso del Milan attuale. Da quello che leggo, l’arrivo di Investcorp potrà apportare dei miglioramenti al progetto sportivo perché l’asticella verrà alzata ulteriormente: un quadro del genere diventa un incentivo per la squadra. È benzina per andare più forte".