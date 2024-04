Montella su Pioli: "Ha fatto grandissime cose al Milan. Il club ha ragionato come all'estero, prendete Klopp..."

Tra due giorni torneranno in campo Roma e Milan per il ritorno dei quarti di finale di Europa League: i rossoneri hanno l'obbligo di tentare la rimonta dopo lo 0-1 dell'andata giocata a San Siro giovedì scorso. Per presentare la sfida la Gazzetta dello Sport ha pensato di intervistare un doppio ex della sfida come Vincenzo Montella. L'aeroplanino è stato giocatore e poi allenatore giallorosso ma ha anche avuto un'esperienza importante sulla panchina rossonera, risultando come uno degli allenatori migliori dell'era intercorsa tra Allegri e Pioli.

Le parole di Vincenzo Montella su Stefano Pioli: "Pioli al Milan ha fatto grandissime cose: lo scudetto, certo, ma non solo. Ha giocato una semifinale di Champions e in questa stagione ha già centrato la qualificazione alla prossima. Su di lui il club ha ragionato come si fa all’estero. Prendete Klopp: allena il Liverpool dal 2015, ha vinto una Premier e una Champions, ma ci sono state stagioni in cui non è andato oltre gli ottavi. Il lavoro di un tecnico va valutato negli anni".