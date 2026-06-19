Montemurro: "Ibrahimovic sta uccidendo la sacralità del nome Milan"

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Andrea Montemurro ha preso di mira Zlatan Ibrahimovic indicandolo come il colpevole principale della caotica situazione Milan

C'è tanta, troppa, incertezza intorno all'attualità e al futuro prossimo del Milan. Il club rossonero non sembra aver preso una direzione chiara, perché scegliere un allenatore dopo averne sentiti almeno altri tre non è sintomo di una progettualità ponderata, fallire due trattative su due per un direttore dell'area tecnica non racconta di un club che si sta muovendo con un piano ben definito. Per Andrea Montemurro, dirigente sportivo intervenuto in studio a Sportitalia, la colpa principale è di Zlatan Ibrahimovic.

IBRA STA UCCIDENDO IL NOME DEL MILAN

Le dichiarazioni di Andrea Montemurro sul Milan e su Zlatan Ibrahimovic: "Si sta uccidendo la sacralità del nome Milan. Ibrahimovic sta uccidendo, e glielo stanno lasciando fare, la sacralità di tutto quello che ha costruito il Milan nella sua storia. E non capisco come ancora i tifosi non si siano ribellati in maniera esplicita. Ibrahimovic è diventato il padrone del Milan: non so quando ha preso la laurea, quando si è laureato in management sportivo, non so perché sta lì e decide, perchè è il padrone di tutto e si è messo contro il tecnico... È diventato praticamente il capo dei capi all'interno della struttura Milan e nessuno gli dice nulla. Siamo nell'assurdo, si sta uccidendo la sacralità del nome Milan