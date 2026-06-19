Trevisani: "Amorim allenatore forte, ma all'interno di una società incasinata e disastrata nessun allenatore riesce a fare bene"

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Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a SportMediaset sul nuovo Milan di Ruben Amorim e sulla gestione del club.

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a SportMediaset sul nuovo Milan di Ruben Amorim e sulla gestione del club: "Per quanto riguarda Amorim, per me è un allenatore forte, ha delle idee, è capace, ha fatto cose eccezionali allo Sporting Lisbona e la stessa operazione non gli è riuscita al Manchester United ma al Manchester United a quasi nessuno è riuscito qualcosa dal dopo Ferguson, un po' come la Juventus negli ultimi anni. E quindi il problema, più nello specifico, è più lo United che Amorim. Al Milan potrebbe fare bene ma il tema è capire come sarà circondato, perché all'interno di una società incasinata e disastrata nessun allenatore riesce a fare bene".

SECONDO TREVISANI, AMORIM È DA TUTELARE E COCCOLARE

"Amorim - ha commentato Riccardo Trevisani su Amorim come allenatore - è più di un buon allenatore. È uno che ha fatto grandi cose allo Sporting Lisbona, non è riuscito a disimpegnarsi al Manchester United dove non si è disimpegnato bene nessuno, a parte qualche colpo di Carrick che è durato qualche mese. Amorim è uno che ha dimostrato cose e che fa un calcio molto diverso da quello che il Milan ha visto l'anno scorso, è uno che andrebbe tutelato, coccolato e lasciato lavorare. Da chi è la vera domanda e perchè non è stato fatto quasi mai negli ultimi anni è l'altra grande domanda. Soprattutto parliamo di gente che viene da un altro mondo, da un altro calcio e quindi anche da altre tempistiche".