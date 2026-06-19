L'idea di Pellegatti: "C’è una soluzione sola in questo momento tragico: Galliani come capo del calcio. Arriverebbe subito"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sui nomi possibili, facendone uno personalmente, per i nuovi dirigenti del Milan: "Si parte subito male, io penso ad Amorim, che retropensieri potrà avere? C’è una soluzione sola in questo momento tragico: Adriano Galliani come capo del calcio, che scelga il suo direttore sportivo e che ci salvi. Arriverebbe subito".

PELLEGATTI SCONSOLATO PER LA GESTIONE DEL MILAN

"Le ho vissute fino a due giorni fa con la coscienza di star per vivere e di avere vissuto un periodo di straordinaria intensità, nella sua negatività. Io ho sempre detto che questi tre anni, per quello che è successo, sono i tre anni più brutti della storia del Milan. Sul piano sportivo - ha spiegato Carlo Pellegatti su come ha vissuto queste ultime tre settimane - anche l’anno di Farina è stato meglio. A livello di calcio non ho dubbi che siano i tre anni peggiori. Non ho mai visto un allenatore inseguire in capitano, un allenatore esonerato che ha fatto una conferenza stampa, bugie su un Milan compatto per poi vedere le cose che sono emerse dopo con Ibra che chiama i giocatori e Allegri che non va d’accordo con Ibra. Sono cose mai successe".