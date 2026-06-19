Cuomo: "Ibrahimovic crede di essere più furbo e bravo di tutti quelli che si interfacciano con lui. Sono molto deluso"

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini su Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini su Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird: "Sono molto deluso, molto rammaricato. Ha un atteggiamento da menefreghista. Lui sa ma crede di essere più furbo e bravo di tutti quelli che si interfacciano con lui. Sono molto deluso perché ti ricorderai la vigilia di Milan-Newcastle, nei primi 15 minuti di quella rifinitura con Ibra che parlava con Pioli in campo: il Milan aveva perso da qualche giorno il Derby 5-1 e noi credevamo che le cose sarebbero cambiate con una figura che è sinomimo di vittoria e mentalità. Pensavamo che Ibra avrebbe fatto capire a tutti cosa vuole dire essere al Milan, indossare il logo del Milan, giocare per vincere"

MILAN, CUOMO SI DICE MOLTO PREOCCUPATO

"In linea di massima, torno a dire, è la modalità che preoccupa. Funziona - ha spiegato Michael Cuomo soffermandosi sul modus operandi della proprietà del Milan - così in ogni azienda: la carica più alta sceglie i colleghi collaboratori che gerarchicamente occupano un gradino inferiore. Nel calcio, vale per tutti, è il capo azienda che sceglie il Direttore sportivo, o Direttore tecnico, o Head of Football, chiamatelo come volete, che a sua volta sceglie l'allenatore. Adottare l'ordine opposto ti espone al rischio che meriti e colpe nel corso della stagione trovino padri differenti. E con le divisioni interne, il Milan, dovrebbe davvero darci un taglio".