Lewandowski, niente Milan e Juve: firmerà un mega contratto con il Chicago
Si erano placate da un po' le voci riguardanti un possibile approdo di Robert Lewandowski sia al Milan che alla Juventus, con i due club di italiani che si erano per lo meno informate per capire la fattibilità dell'operazione. Anche in Arabia diverse squadre si erano mosse per il centravanti polacco, in maniera molto più credibile a livello economico riseptto a tutte le altre squadre, con l'Al Hilal e l'Al Ittihad che erano le due più interessate.
LEWANDOWSKI, IL FUTURO È SCRITTO: GIOCHERÀ NEL CHICAGO
Alla fine l'ormai ex bomber del Barcellona ha deciso: a settembre volerà negli Stati Uniti, a Chicago, e giocherà nella MLS. La scorsa settimana il numero 9 è stato insieme alla famiglia a Chicago per parlare con i vertici del club e dopo giorni di riflessione ha dato il via libera. Il contratto sarà molto cospicuo: 10 milioni di euro netti a stagione e la possibilità di diventare ambasciatore del club una volta che appenderà gli scarpini al chiodo.
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