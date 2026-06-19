La milanista Battiston medaglia di bronzo con l'Italia della sciabola femminile a squadre agli Europei
Bel risultato della sciabola femminile a squadre agli Europei in Francia. La milanista Battiston porta a casa, con le sue compagne, la medaglia di bronzo
Medaglia di bronzo per l'Italia della sciabola femminile a squadre agli Europei Assoluti di scherma 2026 in corso in Francia. Nella finale valida per l'ultimo gradino del podio le azzurre Michela Battiston, grande tifosa rossonera, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale l'hanno spuntata per 44-34 contro l’Ungheria.
Le parole di Michela dopo la gara, intervistata da Sky Sport: “Una medaglia che ci fa tanto bene, veniamo da un percorso difficile, fatto di batoste. Però siamo sempre la e abbiamo sempre fatto un gradino alla volta: questi gradini si sono visti. Per il secondo anno consecutivo ci prendiamo una bella medaglia di bronzo”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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