La milanista Battiston medaglia di bronzo con l'Italia della sciabola femminile a squadre agli Europei

La milanista Battiston medaglia di bronzo con l'Italia della sciabola femminile a squadre agli Europei
Oggi alle 20:00News
di Manuel Del Vecchio
Bel risultato della sciabola femminile a squadre agli Europei in Francia. La milanista Battiston porta a casa, con le sue compagne, la medaglia di bronzo

Medaglia di bronzo per l'Italia della sciabola femminile a squadre agli Europei Assoluti di scherma 2026 in corso in Francia. Nella finale valida per l'ultimo gradino del podio le azzurre Michela Battiston, grande tifosa rossonera, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale l'hanno spuntata per 44-34 contro l’Ungheria.

Le parole di Michela dopo la gara, intervistata da Sky Sport: “Una medaglia che ci fa tanto bene, veniamo da un percorso difficile, fatto di batoste. Però siamo sempre la e abbiamo sempre fatto un gradino alla volta: questi gradini si sono visti. Per il secondo anno consecutivo ci prendiamo una bella medaglia di bronzo”.