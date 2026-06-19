MN - Bianchessi critico su Milan Futuro: "Ad oggi ha prodotto per la prima squadra zero calciatori"

vedi letture

L'ex responsabile scouting del Milan Mauro Bianchessi ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it del momento che sta attraversando il Diavolo.

Aurelien Guarnier (CLICCA QUI per vedere il suo arrivo a Casa Milan) è l'ultimo acquisto del Milan per andare a rinforzare l'U23, oggetto di discussione nel corso delle ultime settimane per via del lavoro svolto da Jovan Kirovski e proprietà. Di settore giovanile ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it uno che se ne intende, Mauro Bianchessi, che prima delle esperienze con Monza e Lazio ha lavorato per ben 10 anni nel Milan, vedendo passare dal Vismara diversi giocatori che oggi fanno la Serie A (e non solo).

Invece sul progetto Milan Futuro?

“Kirovski? Non lo conosco, è sprovvisto di patentino FIGC di Direttore Sportivo anche se opera come se lo fosse e il suo lavoro in Milan Futuro è visibile a tutti. Dati di fatto l’U23 rossonera ha un costo come una squadra di serie B ma gioca nei dilettanti. Ad oggi ha prodotto per la propria prima squadra zero calciatori, calcolando che Bartesaghi l’ho preso io da piccolo ed era pronto per la prima squadra già quando giocava in primavera. Giocare un campionato di dilettanti non è allenante né performante per ragazzi che aspirano alla Serie A. Con la retrocessione in serie D si è poi creato un danno tecnico, economico e di immagine molto rilevante per la Società”.

