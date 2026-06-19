Braglia sul Milan: "C'è confusione. Non so se certi big resteranno..."
Nei giorni scorsi il Milan ha finalmente ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim come nuovo allenatore rossonero, ma per il momento il club di via Aldo Rossi continua ad essere senza dirigenza visto che mancano ancora un amministratore delegato, un direttore tecnico e un direttore sportivo. Per commentare il momento del Diavolo, l'ex portiere Simone Braglia è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com e ha dichiarato:
"Il problema è che non si tratta di essere in salute economicamente, ma non ci sono le competenze oggi e non c'è una linea di gestione che possa far presagire che il Milan possa diventare quello di un tempo. Non so se certi big resteranno, vuol dire che c'è confusione, che è figlia di una gestione che non ha competenze idonee a poter far tornare il Milan in alto".
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