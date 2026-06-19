Due calciatori del Milan convocati dall'Italia per Euro U19
L'Italia U19 si appresta ad affrontare l'Europeo di categoria. La rassegna continentale giovanile, quest'anno, si svolgerà in Galles dal 28 giugno fino all'11 luglio, giorno della finale. Tra gli Azzurrini del CT Alberto Bollini figurano anche due calciatori del Milan, entrambi centrocampisti. Si tratta di Emanuele Sala e il rientrante dal prestito Christian Comotto. Tra i convocati c'è anche Mattia Liberali, ex rossonero ora al Catanzaro e oggetto del desiderio di diversi club di Serie A. L'Italia affronterà nel girone Serbia, Croazia e Ucraina.
EURO U19, DUE ROSSONERI CONVOCATI CON L'ITALIA
Portieri: Alessandro Anelli (Atalanta), Alessandro Nunziante (Udinese), Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza)
Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus)
Centrocampisti: Wisdom Serebour Acquah (Torino), Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Milan), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Modena);
Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan