Ordine: "Raccontano dell'ottima impressione di Amorim: numerosi componenti del team avrebbero fatto sapere di essere incuriositi dalle sue idee"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul nuovo Milan di Amorim: "Raccontano, sempre dal fronte interno, della prima ottima impressione suscitata dall’arrivo del tecnico portoghese. Numerosi componenti del team avrebbero fatto sapere di essere incuriositi dalle idee del nuovo tecnico. Vedremo poi alla resa dei conti. Perché tutte le novità vengono accolte col sorriso smagliante e con l’apertura di credito. Poi bisogna fare i conti con la realtà, con i risultati. Altro dettaglio: Amorim non si è ancora fisicamente presentato a Milano ma ha già scritto, in italiano, agli uffici di casa Milan per cominciare ad abbozzare il piano di lavoro della prossima stagione".

IL RETROSCENA DI LETIZIA SU AMORIM

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale su Sportitalia sulle prime mosse di Amorim da allenatore del Milan: "Intanto Amorim ha già iniziato: come raccontato ieri in diretta su Sportitalia da Casa Milan, l’allenatore ha avviato il giro di telefonate dello spogliatoio per farsi conoscere e tirare su il morale a tutti. Il 13 luglio si avvicina: Amorim dovrà difendersi dalle polpette avvelenate delle vedove di Allegri, un malcostume tutto italiano da cui il Milan dovrà al più presto sviluppare gli anticorpi".